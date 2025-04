Cosenza, il TAR rigetta il ricorso. Resta il -4 in classifica

Brutte notizie in casa Cosenza. Il TAR del Lazio ha infatti deliberato sulla richiesta di sospensiva dei quattro punti di penalità avanzata dal club calabrese e ha deciso per il suo respingimento. I Lupi calabresi dunque restano a quota 27 punti in classifica e ultimi in classifica con le speranze di salvarsi che restano sempre basse e una sfida contro la Salernitana in programma domani che assume contorni ancor più decisivi per le residue speranze di arrivare ai play out.

Foto: logo Cosenza