Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Cosenza ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa di Renato Campanini: “Il Cosenza Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Renato Campanini, ex calciatore dei Lupi che ha vestito la maglia rossoblù per cinque stagioni tra il 1963 e il 1968. Alla famiglia giungano le condoglianze da parte di tutte le componenti societarie”.

Foto: Logo Cosenza