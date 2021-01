Cosenza-Empoli, le formazioni ufficiali

Cosenza-Empoli aprirà il pomeriggio di Serie B alle 15.00. Calabresi alla ricerca di punti per allontanarsi dalle zone rosse della classifica, ospiti invece per mantenersi saldo al primo posto soprattutto dopo il pareggio acciuffato contro l’Ascoli nell’ultimo turno. Padroni di casa favoriti dalle statistiche: hanno vinto tutti e 3 gli ultimi incontri contro i toscani; l’ultimo il luglio scorso addirittura per 1-5 fuori casa.

Ecco le formazioni ufficiali:

Cosenza (3-4-1-2): Falcone, Tiritiello, Idda, Legittimo, Bahlouli, , Bouah, Vera, Petrucci, Kone, Gliozzi, Sacko

Empoli (4-3-1-2): Brignoli, Fiamozzi, Romagnoli, Casale, Parisi, Haas, Stulac, Ricci, Bajrami, Matos, Olivieri

Foto: Serie B