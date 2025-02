Cosenza, Alvini per ora resta. Ma la fiducia non c’è più

Non è ancora arrivato l’esonero per Massimiliano Alvini che resta, almeno per ora, sulla panchina del Cosenza anche per una situazione contrattuale. Probabilmente il club aspettava le dimissioni del tecnico, una mossa che non è arrivata. E, quindi, fin qui il club non ha proceduto all’esonero. Situazione comunque da monitorare, tenendo conto che i rossoblu si trovano all’ultimo posto della classifica di Serie B e che le chance di salvezza sono appese a un filo. La squadra, comunque, ha manifestato la propria vicinanza nei confronti di Alvini.

Foto: sito Cosenza