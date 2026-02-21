Corvino: “Tiago Gabriel, Berisha e Falcone pronti per il salto di qualità. Pio Esposito strepitoso”

21/02/2026 | 11:10:02

Il direttore tecnico del Lecce Pantaleo Corvino ha concesso una intervista a La Gazzetta dello sport: “Pio Esposito per me è strepitoso, nel 2025 sono stato inserito nella giuria del Premio Pablito e l’ho votato come migliore Under 20 italiano. Al di là delle doti fisiche e tecniche, mi stupisce per la sua fame. Ha senso del gol e soprattutto tanta rabbia nell’andare a cercarlo. Gandelman? Lo seguivamo da tempo, lui si è detto convinto dalla città e dal progetto ma non avevo dubbi sul fatto che si sarebbe ambientato in fretta. Segnava tanto anche con il Gent, i numeri parlavano per lui. Siamo andati sul sicuro, con lui come per Stulic. Tiago Gabriel, come Berisha e Falcone, è ormai sulla bocca di tutti. Sono pronti per il salto di qualità, però alle loro spalle ci sono tanti altri talenti che abbiamo voluto tenere per sognare la salvezza”.

foto sito lecce