Corvino: “Sono emozionato, non è una frase di circostanza. Continuerò a dare il cuore per il Lecce”

Oggi a Lecce, dopo la retrocessione in Serie B, si riparte quasi da zero con Pantaleo Corvino che è stato presentato come nuovo responsabile dell’area tecnica e torna a dirigere il Lecce dopo quindici anni di assenza. Il dirigente giallorosso si è presentato alla stampa durante la conferenza stampa, queste le parole come riportato dal club ufficiale: “Sono emozionato e non è una frase di circostanza – racconta Pantaleo Corvino -. Contento è una delle parole che potrei usare per descrivere il mio stato d’animo in questo momento. A me piace essere sempre onesto, senza promettere illusioni. La mia speranza è di lasciare questi colori, quando terminerà il mio ciclo, dove e come li lasciai quindici anni fa quando andai via. Sul mio rapporto con i tifosi si potrebbero scrivere tante pagine. Dove ho lavorato ho sempre avuto un rapporto diretto, perché sono i miei tifosi e io sono il loro Direttore. Dove c’è tanto amore ci possono essere anche delle incomprensioni. I tifosi della Curva sanno che se ho sbagliato è stato solo per il troppo amore. Se si sono risentiti mi dispiace ma loro sanno che io sono sempre stato in buona fede. Ho dato il cuore per questa maglia e continuerò a farlo”.

Foto: sito ufficiale Lecce