Corvino: “Pongracic e Almqvist via? Vedremo anche in base alle richeste e alle offerte”

Pantaleo Corvino, ds del Lecce, nella sua conferenza stampa di fine stagione di oggi, ha parlato anche del futuro di alcuni suoi giocatori.

Queste le sue parole: “Pongracic via? Il valore lo dà il mercato. Vedremo anche in base alle richieste e alle offerte”.

Almqvist verrà comprato? “Parleremo prima col presidente per quanto riguarda il budget e poi ci incontreremo col mister”.

Un bilancio della stagione. “L’operato dell’area tecnica non si giudica con simpatie, ma secondo i risultati. Basta guardare il punto di partenza, la categoria, il patrimonio. Facendo queste valutazioni è facile eliminare i rancori personali. Sentire che sono ossessionato da certi aspetti… queste cose non mi si addicono. Basta pagare 3 euro per avere i bilanci per capire quale è il direttore che ha fatto debiti, se ha ottenuto risultati. Questi sono dati. Non sono ossessionato dai social: non ho profilo Instagram. Sono stato accusato di non fare gli interessi del mio presidente, eppure la storia parla chiaro. È difficile in Serie A essere salvi con un buon indice di sostenibilità. A 2 punti dalla salvezza sono stato accusato di essere il colpevole. Io ho accettato la sfida Lecce sapendo di essere colpevolizzato perché il cetriolo lo prende sempre il contadino. Sono accusato di essere ossessionato dai social. Sono stato additato di aver fatto debiti. I risultati parlano chiaro, non sono autoreferenziale. Ci sarà un altro momento, ho bisogno di incontrare la società per sapere budget e come muoverci. Con l’allenatore sapete che abbiamo già un contratto, ci incontreremo dopo l’incontro con la società. È uscita oggi la notizia su Coppitelli: confermo, sono stato avvisato della proposta di una società croata. Mi ha detto che sta valutando”.

