Corvino: “Per la Serie A siamo sulla buona strada. Rodriguez al Real? Vogliamo farlo rientrare dalla porta principale”

Il direttore dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino ha parlato a La Gazzetta del Mezzogiorno della sua carriera: dagli inizi fino all’attualità, il Lecce di oggi. Queste le sue parole: “L’orologio è un amico-nemico. Se il Lecce sta vincendo, lo guardo ogni secondo, sperando che il tempo passi in fretta. Se stiamo perdendo, spero che le lancette si fermino. Fortunatamente quest’anno è stato più amico che nemico. Solo quattro sconfitte. Bravi Corini e la squadra per tutto quello che stanno facendo”.

Sulla Serie A: “Siamo sulla strada giusta, le nostre idee non sono malaccio. Non si molla di un centimetro. In questo lungo sprint, bisogna migliorare i difetti e esaltare le cose buone”.

Su Rodriguez ed un suo ritorno al Real: “Già ci giocava, in verità. Il nostro impegno è di farlo crescere per farlo tornare li, anche se lui è del Lecce a tutti gli effetti. È uscito dalla finestra, vogliamo aiutarlo a rientrare dalla porta principale”.

