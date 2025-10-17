Corvino: “Maleh reintregrato in rosa, riconosciamo gli atteggiamenti positivi”

17/10/2025 | 17:10:22

Il direttore dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha annunciato il reintegro di Maleh: “Noi come area tecnica, dall’allenatore al dirigente, siamo particolarmente sensibili a certi comportamenti. Quando prendiamo decisioni teniamo anche conto di questo, per noi è importante. Alla luce degli ultimi comportamenti e della volontà del ragazzo, abbiamo deciso di reintegrare in rosa Maleh. Ovunque io sia stato, per me i comportamenti sono stati più importanti di tutto il resto” le parole in conferenza stampa.

FOTO: Insta Lecce