Lecce, Corvino sull’erede di Krstovic: “Ricordate Colombo e Piccoli? Va dato tempo per giudicare”

22/08/2025 | 16:25:45

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione del match di esordio tra Genoa e Lecce, il responsabile dell’area tecnica dei salentini, Pantaleo Corvino ha rilasciato alcune dichiarazioni in chiave mercato: “In difesa siamo intervenuti con Perez, Siebert, Kouassi e Ndaba, ringiovanendo il reparto. A centrocampo c’è fiducia in chi ha garantito le salvezze, pur consapevoli che migliorare certi elementi, per le nostre possibilità, è quasi impossibile. Sull’attacco stiamo lavorando per sostituire Krstovic, ma sempre restando dentro i nostri parametri. Arriverà uno nuovo, come già successo in passato con Colombo o Piccoli, ma va dato tempo per giudicare”.

Foto: Instagram Lecce

