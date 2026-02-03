Corvino: “Le idee servono per non scomparire. A volte si può fare poco se gli altri hanno più forza”

03/02/2026 | 11:58:20

Il ds del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato in conferenza stampa commentando i movimenti di mercato dei pugliesi: “Siamo un laboratorio di idee, le idee servono per non essere statici, per evitare una staticità che porterebbe a scomparire. L’attivismo e il cambiamento sono modi necessari che ti evitano di morire. Se non seguiamo questa strada non rimaniamo nel calcio che conta, è l’unica strada. Io e Stefano ci mettiamo grande impegno. A volte puoi però fare poco se gli altri hanno più forza. Se nonostante tutto quello che facciamo devi ancora sentirti dire ‘chitammuè caccia li sordi’, pur non capendo che non sono miei i soldi, non sappiamo cosa fare. Non sono uno che denuncia il tifoso anche se non è bello ciò che dice. E’ stato tanto e per noi è molto complesso soddisfare le esigenze prima tecniche, poi di spogliatoio, poi societarie e poi dei tifosi. E’ difficile coniugare tutto”.

