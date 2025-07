Corvino: “Krstovic? Attaccanti che hanno fatto peggio vengono valutati di più. Bisogna capire le nostre esigenze”

06/07/2025 | 12:00:20

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il responsabile dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato anche di Krstovic: “Vedo che ci sono attaccanti che hanno fatto meno gol di Krstovic che vengono valutati 35-40 milioni. Nikola lo scorso anno ha fatto 12 reti e servito sei assist: come numeri è l’ottavo attaccante che gioca in Italia. Quindi chi lo vuole deve tenere conto di questo. Noi faremo di tutto per accontentare il ragazzo, perciò chiederemo qualcosa meno del suo reale valore, però chi compra deve anche capire le esigenze del Lecce. Di Francesco? Lui desidera rifarsi, la sua voglia e il suo entusiasmo mi hanno spinto a proporlo alla società e poi a condividere con la proprietà questa scelta”.

FOTO: Instagram Lecce