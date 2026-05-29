Corvino: “I miei rapporti con i procuratori solo per il bene dei club”

29/05/2026 | 19:28:52

Pantaleo Corvino si concederà, come anticipato ieri, un periodo di riposo dopo un ciclo straordinario con il Lecce. Nel frattempo ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA. “Sono costretto a precisare rispetto ad alcune ricostruzioni prive di profondità e contenuti. I miei rapporti con i procuratori, qualsiasi procuratore, sono stati solo in funzione dei migliori risultati a favore dei club che, durante il mio lungo percorso, ho rappresentato. La mia storia parla chiaro, sintetizzata da enormi plusvalenze che hanno dato linfa e sicurezza alle società in cui ho lavorato. Ci sono fatti e parole. Ma questa precisazione diventa doverosa prima che superficiali ricostruzioni possano dar vita a equivoci e allusioni”.

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