Corvino: “Ho preferito fermarmi per non deludere la gente di Lecce”

06/06/2026 | 20:16:08

Pantaleo Corvino, ex direttore tecnico del Lecce, ha parlato a Sky dove ha raccontato la sua decisione di fermarsi e quindi lasciare il ruolo in Salento.

Le sue parole: “Sento un po’ di stanchezza, figlia degli anni di duro lavoro svolti a Lecce con un modello basato sulla sostenibilità, che rende tutto ancora più impegnativo. Raggiungere una promozione e conquistare quattro salvezze consecutive è stata una corsa a ostacoli che mi ha messo a dura prova”.

Sul suo percorso e sul legame con il Lecce: “Io sono un sognatore. Ho iniziato dalla Terza Categoria e ho sempre desiderato lavorare per il Lecce. Questo sogno l’ho realizzato con tenacia e ho voluto essere sincero nei confronti del territorio: continuando su questa strada, con la sostenibilità che il club giustamente vuole portare avanti, avrei pensato di poter deludere la mia gente”.

Sulle plusvalenze realizzate dal Lecce “Scovare il talento è facile. Mi ribello un po’ quando mi definiscono un talent scout: quella per i giovani è una vocazione che porto sulla pelle. Il talento lo vedono tutti e tutti vorrebbero acquistarlo. Io mi sento piuttosto uno scout del potenziale, perché individuare le potenzialità è più rischioso. Quando vedo quei ragazzi trasformare il loro potenziale in realtà e poi essere ceduti a certe cifre, mi sento davvero orgoglioso”.

Foto: sito Lecce