Corvino: “Giampaolo? Ci siamo presi tempo, la decisione arriverà nei prossimi giorni”

07/06/2025 | 15:09:00

Intervenuto in conferenza stampa, il responsabile dell’area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha parlato della stagione dei salentini: “Nel tracciare un bilancio della stagione per quanto riguarda l’area tecnica, posso dire che è stata positiva, abbiamo raggiunto una salvezza storica. Siamo realmente soddisfatti del risultato ottenuto e questa salvezza ha gratificato sia noi che Giampaolo. Con Giampaolo ci siamo presi del tempo per riflettere, e nei prossimi 3-4 giorni della prossima settimana comunicheremo qualcosa in più sul futuro della guida tecnica”. Su Krstovic: “Dal momento che siamo un club in salute, posso dirvi che se nessuno ci chiede di andare via, noi non cediamo nessuno. A gennaio abbiamo avuto richieste importanti per lui, che sarebbero state utili per il nostro progetto,

FOTO: Instagram Lecce