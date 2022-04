Corvino: “Ecco come portai Vlahovic alla Fiorentina”

Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, è intervenuto nella sala stampa del “Via del Mare” a margine di un evento organizzato dedicato ai piccoli tifosi giallorossi. Nel corso della chiacchierata, Corvino ha raccontato come, ai tempi dell’esperienza con la Fiorentina, portò in Viola un giovanissimo Dusan Vlahovic: “I paesi dell’est sono sempre stati un mio territorio da osservare. Qui portai Bojinov e Vucinic, alla Fiorentina diversi. Dal Partizan avevo preso già Nastasic, Jovetic, Ljaijc e Seferovic. Stavo seguendo Milenkovic e vidi un derby con la Stella Rossa. Non mi sembrava vero che in distinta ci fosse un 2000. Arrivai a Firenze, chiamai il suo procuratore e contattai Bojinov che stava nel Partizan. Così cominciarono i primi contatti nonostante attenzioni di altri club. Superai interessi di Atalanta, Juventus e Dortmund, il mio nome era forte a Belgrado. Mi presi una bella responsabilità, aveva 17 anni ed era un extra-comunitario, non per la prima squadra. Però ero proprio convinto“.

Foto: Twitter Fiorentina