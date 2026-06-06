Corvino: “Diventare direttore al Lecce era il mio sogno, dalle cadute mi sono sempre rialzato”

06/06/2026 | 19:09:42

Pantaleo Corvino ha parlato a margine del Festival dello sport a Parma: “Come si fa a non essere un po’ stanchi, è figlia di 6 anni di duro lavoro seguendo un modello sostenibile e lottando contro club che non seguono questa linea. Il prossimo sarà il quinto anno di Serie A. Una corsa a ostacoli che mi ha messo a dura prova. Io sono un sognatore e quando ho iniziato in terza categoria il mio sogno è stato diventare il direttore del Lecce. Il mio sogno l’ho realizzato, mi sono rialzato dalle cadute e sono arrivato. Ci vuole tanta forza ed energia per lavorare con il nostro spirito” le parole ai microfoni di Sky.

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