Corvino: “Avevo preso Traoré, ma la Fiorentina ha cambiato proprietà”

Pantaleo Corvino, Responsabile dell’Area Tecnica del Lecce, ha parlato ai microfoni di Tuttosport: “Traoré lo avevo preso per 11 milioni, poi la Fiorentina ha cambiato proprietà.

Un algoritmo? È un’eresia, solo gli occhi vedono le potenzialità. Fagioli ne ha, ma deve ancora trasformarla in qualità. Traoré ha qualità, anche se giovane. Vale 20-30 milioni. Il prezzo di Rodrygo, se ne ha voglia, può farlo solo il Real: per me oggi non è valutabile“.

Foto: bolognafc.it