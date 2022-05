Corvino: “A Vicenza la partita è stata alterata da una pagliacciata, chiediamo un’inchiesta alla procura”

Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, è tornato su quanto accaduto contro il Vicenza nel corso di una conferenza stampa tenuta in mattinata: “Noi condanniamo ogni forma di violenza e sottolineo ogni forma, compreso un singolo petardo se gettato vicino ad altre persone. E condanniamo anche un petardo gettato per gioire lontano dal terreno di gioco, sotto una transenna, perché ci sono altri modi di gioire. Incitiamo alla cultura del gioire in altre forme, anche se ripeto un petardo buttato in quel modo non c’è rischio che possa fare male a qualcuno poiché arrivato sotto le transenne, ben lontano da chiunque.

Sottolineo che non c’è stata alcuna congettura da parte del Vicenza o da alcuno steward. È da escludere anche solo il pensare che quanto avvenuto possa essere stato studiato da un club che conosco bene e che conosco la sua correttezza. Ogni domenica in ogni stadio del mondo si convive con i petardi. Li condanniamo, ma è un dato di fatto che ci sono ovunque e che altrove non si vedono stop così lunghi per un petardo lanciato sotto le transenne per gioire. Si è enfatizzato il petardo, ma non è stato quello ad alterare la gara, poi vedremo se sarà stato un tifoso o meno. Però andava enfatizzata quella che è stata una sceneggiata, anzi una pagliacciata che ha alterato una gara che ci vedeva con merito vincenti ed in Serie A. Oggi saremmo a festeggiare la A, ma questo tesserato dal Vicenza ha negato questa gioia alla nostra città. Ho visto tutte le immagini in modo approfondito e posso dire che quella del portiere è stata una sceneggiata, si è enfatizzato il petardo e non l’atteggiamento del tesserato. Andrebbe aperta un’inchiesta dalla procura, la chiediamo noi“.

