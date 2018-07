Corvino a Sportitalia: “El Shaarawy e Berardi non arriveranno alla Fiorentina”

Pantaleo Corvino, intercettato in serata da Sportitalia, si è soffermato sul mercato in entrata della Fiorentina, escludendo categoricamente l’arrivo di Stephan El Shaarawy e Domenico Berardi alla corte di Pioli. Queste le sue parole: “El Shaarawy e Berardi? No, li escludo. Non arriveranno a Firenze”. Intanto il club toscano confida nell’apertura della Juve per Marko Pjaca, che resta sempre un chiodo fisso della Viola, come ampiamente raccontato. La Fiorentina insiste per il prestito con diritto di riscatto, sapendo di avere la volontà del diretto interessato e del suo procuratore Naletilic, sperando nel definitivo via libera da parte della Juve.