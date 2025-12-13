Corvi salva Cuesta, poi Zaccagni espulso: Parma-Lazio 0-0 dopo i primi 45′
13/12/2025 | 18:49:51
Parma-Lazio finisce 0-0 dopo il primo tempo al Tardini. La squadra di Sarri va vicina al vantaggio dopo 3′ di gioco. Una grande parata di Corvi su iniziativa di Cancellieri nega il vantaggio alla Lazio. Squillo del Parma al 13 con Bernabé, ma Provedel gli dice di no. Arriva la risposta della Lazio tre minuti dopo, Estevez salva sulla linea sulla conclusione di Marusic. Lazio a un passo dalla rete al 38′. Conclusione velenosa di Basic, servito da Zaccagni, altra grande parata di Corvi. Svolta nella partita al 41′ con l’espulsione di Zaccagni per un’entrata dura su Estevez.
PARMA (4-2-3-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Benedyczak, Oristanio; Pellegrino. A disp.: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Ondrejka, Lovik, Begic, Sorensen, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo, Trabucchi. All.: Cuesta.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Dia. All.: Sarri.
foto x parma