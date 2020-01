Corsi su Ciciretti: “Vuole venire a Empoli, ma c’è da trovare l’accordo con il Napoli”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare di mercato. In entrata potrebbe arrivare un giocatore offensivo, e il nome caldo è quello di Amato Ciciretti: “Ha espresso la volontà di venire ad Empoli, con il Napoli dobbiamo approfondire e lo faremo nei prossimi giorni, non posso dire di più. Dobbiamo verificare chi ha la volontà di fare un’esperienza con noi. Se Ciciretti desse quello che diede al Benevento tre anni fa, ci tornerebbe molto utile. Da qui a trovare la formula giusta passerà qualche giorno o forse potrebbe anche non trovarsi“.

Foto: zimbio