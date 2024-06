Corsi su Cambiaghi: “E’ maturo per un ulteriore salto verso l’alto”

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, è intervenuto ai microfoni di Radio Olympia parlando, tra le altre cose, di Cambiaghi, su cui come vi abbiamo raccontato è forte il Parma, dichiarando che il calciatore è pronto per un salto verso l’alto. Di seguito un estratto delle sue parole:

“Cambiaghi ormai è un giocatore dell’Atalanta che con l’Empoli non ha più niente a che fare dopo aver contribuito nella scorsa stagione a centrare l’obiettivo della salvezza. Il ragazzo è cresciuto tanto con noi durante il campionato e gli avvicendamenti dei tecnici che si sono susseguiti sulla nostra panchina. Il suo costante miglioramento mi fa serenamente affermare che Cambiaghi è pronto per un passo in avanti.”

Foto: instagram Empoli