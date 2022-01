Corsi senza dubbi: “Bajrami-Lazio? Nessun contatto, non c’è nulla”

Un’altra voce in libertà, quella che vorrebbe Nedim Bajrami, gioiello dell’Empoli, nella lista della Lazio per la prossima stagione. Premesso che forse al club biancoceleste servirebbe di più un incontrista (ma prima un difensore centrale e un portiere), a fare chiarezza di ha pensato Fabrizio Corsi. Il numero uno del club toscano, raggiunto da Lalaziosiamonoi.it ha commentato così: “A me non risulta, non mi hanno contattato e non c’è nulla di concreto. Squadre interessate a Bajrami ci saranno, ma noi al momento dobbiamo pensare a cose più importanti. C’è un’altra partita tra due giorni, abbiamo Haas infortunato, si è fatto male anche Parisi e dovrebbe essere una cosa lunga”.

FOTO: Twitter Empoli