Corsi: “Offerta del Napoli per Ricci? Non è vero. In caso di A dell’Empoli…”

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, il patron dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato del futuro di Samuele Ricci: “Al momento lui gioca nell’Empoli e se il sogno Serie A si avvera, giocherà con noi anche l’anno prossimo. Il ragazzo va comunque protetto perché giovane, deve solo rimanere concentrato sul suo lavoro. L’offerta del Napoli adesso non c’è, ma non ci interessa parlarne. Ad oggi abbiamo altre priorità. Poi c’è la questione sulla quarantena in caso di positività di un giocatore che pende come una spada di Damocle sulla stagione attuale. Per Ricci adesso non c’è nessuno in pole position per acquistarlo.” Centrocampista centrale classe 2001, Ricci viene da una grande stagione in Serie B con il club toscano, con cui ha collezionato 22 presenze complessive. Dotato di personalità e ampi margini di miglioramento, è un ottimo regista, che ha attirato su di sé l’interesse di diversi club di Serie A.

Foto: Sito ufficiale Empoli FC