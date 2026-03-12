Corsi: “Nel girone di andata l’Empoli ha fatto 27 punti, quello che è successo dopo non so descriverlo”

12/03/2026 | 17:30:12

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato in conferenza stampa: “Mi sarebbe piaciuto regalare loro un’annata senza sofferenza dopo la retrocessione dello scorso anno e invece siamo qui a vivere un finale abbastanza difficile. Non voglio analizzare adesso tutto quello che è successo. Però c’è un dato che non dobbiamo dimenticare: questa squadra ha fatto 27 punti nel girone di andata. A parte tre o quattro partite brutte abbiamo fatto abbastanza bene. Quello che è successo dopo non so dirlo con precisione, ma quei 27 punti restano e dimostrano il valore della squadra. Io credo che questo gruppo possa ripetersi”.

sito ufficiale Empoli