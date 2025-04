Corsi: “Marianucci? Interessa al Napoli. Ma non solo…”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha parlato di possibili operazioni di mercato con il Napoli, in particolare di Marianucci, confermando, come anticipato, l’interesse del club azzurro,

Queste le sue parole: “Marianucci? C’è l’interesse del Napoli per uno dei nostri, ma anche di altre società. Viene scritto ovunque che Marianucci vada al Napoli, ora lo vedremo contro Lukaku. Marianucci ha dei valori atletici importanti, un po’ come ce li aveva Di Lorenzo. E’ di 1.94 cm, col baricentro basso, è molto veloce, ha la tecnica di un centrocampista visto che prima faceva quel ruolo lì. Ha delle basi tecniche diverse rispetto ai difensori normali. Il ragazzo però deve anche completarsi, ha fatto delle grandi partite in Coppa Italia e lì ci siamo resi conto di quanto fosse forte, anche se io l’ho battezzato già nell’agosto scorso”.

Foto: sito Empoli