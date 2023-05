Corsi: “Io e Accardi abbiamo puntato su un calcio diverso prendendo Zanetti che veniva da una retrocessione”

Il presidente dell’Empoli ha parlato al “Corriere Fiorentino” svelando i retroscena della trattativa con Paolo Zanetti: “Con Zanetti è andata bene: la squadra è sempre stata lontana dalla zona retrocessione, ha avuto solo un periodo di crisi di risultati ma non di gioco, dove gli infortuni di Vicario e Cambiaghi hanno inciso in maniera negativa. Ne approfitto, però, per fare i complimenti a Perisan. La cosa più rischiosa, quest’anno, è stata quella di rinunciare a un allenatore sotto contratto per prenderne uno più giovane che veniva da una retrocessione. Io e Pietro Accardi, però, abbiamo deciso di puntare su un calcio diverso. Non sempre faccio le scelte giuste, a volte le indovino, altre no”.

sito ufficiale Empoli