Corsi: “I fischi? Sono una cosa anomala per Empoli. Dovrebbero sostenerci”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi. ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Sono dispiaciuto perché la squadra è stata fischiata ed è una cosa anomala per Empoli. Non c’è un giocatore che abbia demeritato, sono amareggiato perché l’ambiente di Empoli debba accompagnare questi ragazzi. Sono quindici anni che facciano A e B e mi piacerebbe che vedessero le squadre di provincia che ci sono qui intorno. Se abbiamo smarrito l’equilibrio, mi piacerebbe trovare qualcuno e di persona vorrei parlarci. L’Empoli è in lotta fino alla fine, mi aspetto il recupero di qualche giocatore e credo che abbiamo gli strumenti per vincerne qualcuna”.

Foto: sito Empoli