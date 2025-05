Corsi: “Epilogo triste per l’Empoli, ma ripartiremo con la nostra filosofia”

25/05/2025 | 23:23:46

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto a Sky Sport dopo la retrocessione dei toscani: “L’epilogo per noi è triste, ma è nella normalità che ogni anno si affronti il campionato di Serie A con molte probabilità di retrocedere. Stavolta è successo, dopo 4 anni, si ripartirà con i nostri concetti, la nostra filosofia e i nostri valori. Quelli che ci hanno fatto mettere più giovani di tutti in campionato. Sappiamo benissimo che i nostri non sono numeri da Serie A e dobbiamo avvalerci di certi valori, della cultura delle idee. Proveremo a rimetterci in atto e a ripartire, dopo qualche giorno per assorbire la delusione. Spero che sia un arrivederci”.

FOTO: Sito Empoli