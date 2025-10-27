Corsi: “Di Lorenzo antisportivo? Non scherziamo. Totale mancanza di rispetto”

27/10/2025 | 21:05:18

Uno dei temi del giorno è stata la polemica in merito alle parole dell’ex arbitro Bergonzi, che ha parlato alla domenica sportiva, dando dell’antisportivo a Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, calciatore cresciuto proprio nell’Empoli.

Queste le parole di Corsi a Napoli Network: “Dare dell’antisportivo a Giovanni Di Lorenzo mi sembra un giudizio quantomeno eccessivo, seppur legato ad un episodio di campo. Giovanni lo conosco da anni, è un calciatore importante e onesto e, ancor prima, una persona perbene e straordinaria. Andare sul personale, definendolo “antisportivo”, è stato eccessivo e sconveniente. Stiamo parlando di un professionista serio, che non cerca furbate. Non a caso è il capitano degli ultimi due Scudetti del Napoli ed è in pianta stabile in Nazionale. Chi lo ha definito “antisportivo” gli ha mancato di rispetto, non esiste! Ho la sensazione che si voglia dare un carico “politico” sull’episodio in questione e mi fermo qui. Un episodio, appunto, non un dramma nazionale: manca solo il giudizio di Trump sul contatto in area di rigore dell’Inter…”.

