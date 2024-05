Corsi: “Ce la metteremo tutta per difendere questa realtà. Nicola è straordinario, non trova mai difficoltà”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha così parlato dopo la salvezza centrata con la vittoria per 2-1 contro la Roma:“Mi sento in trance, ancora ci dobbiamo rendere conto della grandezza di questa impresa. È stata un’annata difficile ma la squadra da gennaio è cresciuta. Qualcosa di straordinario che condivido con tutta la città. Certe difficoltà non mi erano mai successe ma alla fine ha vinto il bene. Che tipo di difficoltà? Di vario tipo. Ci avete seguito bene, parlate con i cronisti delle nostre parti. Ma andiamo avanti, siamo un modello e ce lo dicono tutti, anche all’estero. Questa è una realtà che quest’anno ha dato 20 ragazzi alle giovanili. Poche fanno meglio di noi da questo punto di vista. Vorrei solo esprimere il dispiacere per il presidente Stirpe, una persona straordinaria che purtroppo quest’anno ha avuto questo dispiacere sportivo”.

Su Nicola: “Rebecca è testimone dei giorni che passiamo in compagnia della squadra per cercare di dargli il nostro contributo. Il mister è uno specialista e lo si capisce bene lavorandoci assieme giorno dopo giorno. È straordinario, non trova mai difficoltà o cose negative e la squadra ha risposto bene. La salvezza è questa e ce la godiamo”.

Infine: “Ci abbiamo messo un po’ a smaltire Udinese ma siamo andati avanti focalizzandoci su questa partita”.

Foto: sito ufficiale Empoli