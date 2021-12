Corsi: “Abbiamo avuto un po’ di fortuna contro il Napoli. Parisi? Non è pronto per partire”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto così sulle frequenze di Radio Marte, nel programma “Si Gonfia la Rete”:

“Ringrazio tutti per gli elogi ma siamo preoccupati di perdere qualcosa in mentalità. Abbiamo avuto un po’ di fortuna, il Napoli ha creato diverse occasioni ma il nostro portiere è stato più appariscente tra i nostri giocatori. Anche Ospina ha fatto il suo ed è stato il migliore del Napoli.

L’esperienza ci dice che la partita più difficile è quella di domenica a La Spezia, quello può risultare fondamentale”.

Parisi può diventare uomo-mercato?

“Ho timore a fare questi discorsi. Avevo un Empoli di questo livello, facemmo tanti punti con Giampaolo, avevamo Hysaj, Mario Rui, Zielinski, Paredes, Saponara. Poi a febbraio-marzo li perdemmo per via dei ragionamenti di mercato.

Parisi è un giocatore che non è pronto e noi dobbiamo concentrarci per migliorarlo. E’ appariscente ma potrebbe anche risultare decisivo nel momento che si completerà. Ho fatto un paragone con Mario Rui, lo vendemmo nel 2016 a 25 anni e lui ora è più avanti di Mario Rui rispetto a quei tempi lì. Politano e Lozano le hanno provate tutte ma non ce l’hanno fatta”. Foto: sito Empoli