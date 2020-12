Corsi: “Zielinski era uno spettacolo già ad Empoli. Non so se Ricci andrà al Napoli”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a Radio Marte:

“Zielinski fece con Sarri il miglioramento decisivo, poi riuscimmo a trattenerlo per un altro anno. Abbiamo contribuito alla crescita di un bel giocatore che è un ragazzo molto serio. Poi ovviamente ci ha lavorato anche il Napoli, mi risulta che lo staff di Gattuso lavori bene durante la settimana. Era uno spettacolo vedere Zielinski ad Empoli.

Ricci? Non lo so se verrà al Napoli. Ricci sembrava il migliore dei nostri per mezz’ora, poi è uscito alla fine del primo tempo e ne abbiamo risentito con il Pordenone. Con il Napoli ne abbiamo parlato ad aprile, poi più nulla. L’ultimo mercato è stato orientato verso giocatori affermati e certi. Se si considera che Tonali, è andato al Milan in prestito, fa capire quanto il mercato sia stato arido”.

