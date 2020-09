Corsera: Suarez, per gli inquirenti aveva ricevuto il pdf con le domande

Emergono altri particolari sull’esame di italiano svolto all’Università per stranieri di Perugia da Luis Suarez per ottenere il B1 e la cittadinanza. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’attaccante avrebbe ricevuto in anticipo le domande tramite un file pdf. Per esempio: “Come ti chiami?”, “Mi chiamo Luis Alberto Suarez Diaz e sono uruguaiano”. Poi gli sarebbero state mostrate le foto di un cocomero e un supermercato, che lui ha nominato con i termini giusti. Alla domanda su una città italiana ha risposto “Torino”; a quella su famiglia e professione ha ribattuto: “Faccio il calciatore e sono da 6 anni a Barcellona”. Il tutto in dodici minuti. Secondo gli inquirenti, perché le domande erano state anticipate a Suarez con un pdf inviato via Teams (e recuperato dalla stessa procura).

Inoltre, La Gazzetta dello Sport, riporta che l’ avvocato Luigi Chiappero, storico legale della Juve, e la collega Maria Turco, dello stesso studio, verranno ascoltati dalla procura di Perugia come persone informate sui fatti. Turco è l’avvocato che ha materialmente seguito la pratica con il direttore generale dell’Università per stranieri, Olivieri (che è indagato), mentre Chiappero ha assistito a una delle telefonate tra la collega e Olivieri.

Foto: Loris Cerquiglini