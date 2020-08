CORSA, TECNICA E VERSATILITÀ: REGUILÓN, LA RIVELAZIONE DEL SIVIGLIA

Sergio Reguilón è il terzino che ha stupito tutti nella sfida di ieri sera tra Siviglia e Roma. Piede sinistro, rapido, tecnico e molto versatile. Il calciatore classe 1996 entra a far parte delle giovanili del Real Madrid nel 2005. Dopo un decennio nella cantera dei blancos, Reguilón viene mandato in prestito al CD Logrones. L’esordio in Segunda Division B avviene il 23 agosto contro il Compostela. Reguilon non riesce a giocare con continuità: per tale ragione rientra al Real Madrid Castilla. Nel 2016 il calciatore viene impiegato da titolare al Logrones, realizzando otto reti in 30 partite. In quella stagione, il giovane Reguilón gioca da ala sinistra. Al Real Madrid Castilla, nel campionato successivo sigla due reti in 30 presenze, ancora sotto la guida tecnica di Santiago Solari. 14 presenze nel Real Madrid nel campionato 2018-2019 prima dell’exploit con la maglia del Siviglia. Tecnica, corsa e anche duttilità. Perchè il giocatore può anche essere impiegato all’occorrenza come difensore centrale. Sergio Reguilón è l’autentica rivelazione del Siviglia: ha ancora ampi margini di miglioramento e non intende assolutamente fermarsi.

Foto: Siviglia Twitter