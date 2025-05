Corsa Scudetto, Napoli a +1 sull’Inter a due giornate dalla fine. La situazione

18/05/2025 | 13:30:56

Un punto di distanza, due giornate al termine della Serie A: si decide tutto nei prossimi 180 minuti (più recupero) nella corsa Scudetto tra Napoli e Inter. La squadra di Conte arriva alle ultime due con un vantaggio di un punto sui nerazzurri, dopo il pareggio casalingo contro il Genoa. Arrivando al rush finale con un vantaggio di 1 punti, al Napoli servono 6 punti nelle ultime 2 partite, quindi due vittorie, per vincere aritmeticamente lo Scudetto. In quel caso, neanche vincendo le ultime due l’Inter potrebbe superare la squadra di Conte in classifica. Nel caso in cui arrivassero meno di 6 punti, saranno decisivi i risultati dell’Inter. Ricordiamo che, in caso di arrivo a pari punti, il titolo si assegnerà con uno spareggio tra le due squadre. Il Napoli affronterà Parma e Cagliari, mentre per l’Inter ci saranno Lazio e Como.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio TV Serie A con RDS ⚽️ (@radioseriea)

Foto: Instagram Radio Serie A