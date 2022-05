Corsa scudetto: i calendari di Milan e Inter delle ultime tre giornate

Siamo entrati nell’ultimo rettilineo di campionato, che a tre giornate dalla fine, vede l’avvincente duello tra Milan e Inter entrare nel vivo. Dopo lo scivolone dei nerazzurri nel recupero di Bologna, il Milan conduce con due punti sui cugini interisti.

Nella giornata di ieri, entrambe sono uscite vittoriose dalla loro gara, con il Milan che ha superato la Fiorentina e l’Inter corsara a Udine.

Vediamo ora i calendari delle ultime tre giornate delle milanesi.

MILAN: 8 maggio Verona-Milan, 15 maggio Milan-Atalanta, 22 maggio Sassuolo-Milan.

INTER: 6 maggio Inter-Empoli, 15 maggio Cagliari-Inter, 22 maggio Inter-Sampdoria

Sulla carta, l’Inter ha la strada un po’ più semplice, per quanto possa valere, visto che ha anche due gare in casa, contro l’unica rimasta al Milan. I nerazzurri, inoltre, a San Siro, troveranno evidentemente due squadre salve, o almeno così dovrebbe essere, come Empoli e Sampdoria. Per l’Inter durissima sarà la gara di Cagliari, che è in piena lotta per la salvezza e che in casa vorrà vendere cara la pelle, ricordando che mercoledì 11 c’è anche la finale di Coppa Italia con la Juventus.

In casa Milan, due gare in trasferta, contro avversarie apparentemente sazie, come Verona e Sassuolo, ma stiamo vedendo, soprattutto il Verona, che non sta regalando nulla. Delicata l’ultima gara a San Siro contro l’Atalanta che è in corsa con le romane e la Fiorentina per un posto in Europa League.

Foto: Twitter Milan