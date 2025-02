Corsa scudetto e pronostico incerto tra Napoli, Inter ed Atalanta

La corsa Scudetto tra Inter e Napoli promette di essere interessante e ricca di colpi di scena fino all’ultima giornata del campionato. Il tutto senza dimenticare l’Atalanta di Gasperini, che, soprattutto in caso di eliminazione precoce dalla Champions League, rischia seriamente di dire la sua per la lotta al titolo. Un trio inedito, coi nerazzurri che per forza di cose vantano una maggiore esperienza in un contesto del genere.

Senza dimenticare però che tanti giocatori del Napoli hanno conquistato il Tricolore appena due anni fa. La rossa dell’Inter è sicuramente più lunga e inevitabilmente i pronostici sono a favore dei campioni d’Italia in carica. Tuttavia l’assenza degli impegni in Coppa per il Napoli di Conte rappresenta un’arma preziosissima a favore del tecnico pugliese.

Tanti elementi sulla bilancia per la corsa scudetto

Certo, ci sono gli infortuni come quello recente di Neres che rischia di avere un impatto non di poco conto per le rotazioni del tecnico ex Juventus ed Inter, ma allo stesso tempo il mancato stress dovuto a questi impegni infrasettimanali incide anche nella corsa allo scudetto. Un fattore che rischia, soprattutto tra marzo e aprile, nel caso in cui l’Inter dovesse andare avanti in Champions League, di fare tutta la differenza del mondo, cosa che porteraevidenti cambi nelle quote dei bookmakers di scommesse live.

I pronostici, dunque, da un lato sono a favore dell’Inter, ma dall’altro tendono a premiare anche il Napoli, alla luce di un calendario che sulla carta dovrebbe premiare maggiormente i partenopei. Lo scontro diretto al Maradona, senza dimenticare le trasferte dell’Inter sul campo dell’Atalanta e, appunto, del Napoli.

Ci sono poi tanti incroci pericolosi, soprattutto contro le squadre che lottano per salvarsi. Il Napoli, non a caso, ha sofferto con l’Udinese più di quanto ci si potesse aspettare. L’Atalanta avrà tanti impegni fino al termine della stagione, però le squadre di Gasperini, storicamente, tendono a crescere soprattutto in questa fase dell’annata, motivo per cui le prime due della classe non possono in alcun modo sottovalutare Lookman e compagni.

Pronostico incerto, motivo per il quale sarà indispensabile monitorare costantemente tutte le notizie riguardanti Inter, Atalanta e Napoli, soprattutto in termini di infortuni e di turnover nel caso delle due compagni nero-azzurre in seguito agli impegni europei.

Cosa gioca a favore del Napoli nella lotta scudetto

Conte rischia di logorare, paradossalmente, l’ambiente azzurro, stando almeno ad alcune uscite di inizio febbraio della squadra. Alcuni elementi in rosa non sono abituati ai testa a testa, ma è chiaro che se Inter ed Atalanta dovessero andare avanti nelle coppe, la squadra partenopea avrebbe un vantaggio clamoroso rispetto alle avversarie.

Gli elementi che sorridono all’Inter

I nerazzurri sono campioni d’Italia uscenti e, soprattutto, hanno mantenuto il blocco che ha stradominato lo scorso campionato. Da un punto di vista mentale, questo potrebbe essere un vantaggio non di poco conto per Inzaghi, ritrovandosi con un gruppo mentalizzato ed in grado di reggere la pressione quando la palla inizia ad essere più pesante.

Le motivazioni, in una lotta del genere, non dovrebbero mancare, facendo venir meno quel difetto che a momenti alterni è venuto a galla durante la stagione della beneamata. In una possibile lotta punto a punto, l’esperienza ha un ruolo importante.

Atalanta più di un semplice outsider

Sarebbe un grave errore sottovalutare l’Atalanta di Gasperini. Entusiasmo, ma anche la prospettiva di avere una freschezza atletica superiore alle avversarie. Questo è quello che ci dice lo storico del tecnico bergamasco, al punto che Inter e Napoli sperano che nel frattempo la terza incomoda non torni in lotta per il primato.