Corsa Scudetto da brivido: il Napoli sbatte sui legni a Parma (0-0). Ma rimane in vetta: super Pedro riacciuffa l’Inter (2-2)

18/05/2025 | 22:55:16

È una corsa Scudetto da brividi! Accade di tutto negli ultimi minuti nelle sfide decisive per lo Scudetto. Il Napoli sbatte sui pali del Tardini e non riesce ad andare oltre lo 0-0. Ma negli ultimi minuti è un’escalation di emozioni con il rigore prima concesso a Neres e poi revocato dopo la revisione al VAR per un contatto di Simeone falloso a inizio azione. A San Siro, invece, l’Inter va due volte in vantaggio: prima con Bisseck e, poi, con Dumfries. Ma è ancora super Pedro a salvare la Lazio. Ma ci sono forti emozioni anche nel finale di San Siro con Arnautovic che non riesce a spingere in porta a pochi passi. E non è finita. Perché ancora in pieno recupero, Arnautovic trova la via del gol, ma il VAR ferma tutto per posizione di fuorigioco. Di seguito i risultati:

Inter – Lazio 2-2

Parma – Napoli 0-0

Foto: Instagram Lazio