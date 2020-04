CORSA E STRAPOTERE FISICO: MAEHLE, IL TERZINO DEL GENK DIVENTATO UOMO MERCATO

Il campionato belga sta crescendo sotto tutti gli aspetti e negli ultimi anni si sono distinti davvero tantissimi talenti. In questa stagione a brillare particolarmente è stato Joakim Maehle. Si tratta di un terzino del Gent che, con le sue ottime prestazioni, ha contribuito alle diverse qualificazioni in Europa League nelle precedenti annate. Maehle nasce a Østervrå, in Danimarca, e sin dall’infanzia inizia a rincorrere il pallone in compagnia dei suoi amici. Il suo sogno è quello di diventare un calciatore professionista e l’impegno non manca affatto. All’età di 12 anni sostiene e supera a pieni voti un provino per l’Allborg BK che lo inserisce immediatamente nel proprio settore giovanile. Il ragazzo possiede una grande esplosività abbinata a un’invidiabile capacità di corsa. Nel frattempo cresce anche sotto l’aspetto fisico raggiungendo l’altezza di 1,85 cm, ma la sua velocità resta invariata e tutte queste componenti trasformano Mahele in un terzino moderno devastante.

Nel 2016, dopo essersi messo in mostra anche con la formazione Under 19, viene promosso in prima squadra e l’impatto è dei migliori. Grazie alle sue caratteristiche è utile sia in fase difensiva, in particolar modo nel gioco areo, che in quella offensiva: le sue prepotenti sgroppate per andare al cross, lo fanno sembrare quasi incontrastabile. Il suo buon rendimento non può passare inosservato e diversi club chiedono informazioni, a spuntarla è il Genk. Il laterale nato 20 maggio del 1997, approda in Jupiler Pro League nell’estate del 2017 e finora ha collezionato in totale 114 presenze, 5 gol e ben 18 assist. Un bottino niente male che ha fatto diventare il 22enne un vero e proprio uomo mercato. Non a caso, all’estero, accostano spesso Maehle anche all’Atalanta di Gasperini, dettaglio non di poco conto e che attesta l’incredibile potenziale del danese ormai sempre più in rampa di lancio.

