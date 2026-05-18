Corsa Champions, tutte le combinazioni possibili

18/05/2026 | 11:20:02

La classifica dice che al momento con Inter e Napoli sarebbero qualificate alla Champions League anche Milan e Roma. Il Milan sfiderà il Cagliari a San Siro, la Juve giocherà in trasferta il derby di Torino, il Como affronterà la Cremonese in casa e la Roma andrà a Verona, queste le combinazioni possibili:

Il Milan va in Champions se:

-Vince;

– Pareggia e Como e Juventus non vincono entrambe;

– Pareggia, Como e Juventus vincono, ma la Roma non vince.

La Roma va in Champions se:

-Vince;

– Pareggia o perde, ma Como e Juventus non vincono entrambe

Il Como va in Champions se:

Vince e la Roma non vince (pareggia o perde);

– Vince e il Milan perde;

– Vince, il Milan pareggia e anche la Juventus vince, con arrivo a pari punti a 71 la classifica avulsa premia Fabregas.

La Juventus va in Champions se:

-Vince, una tra Roma e Milan non vince, il Como non vince.

Foto: Instagram Inter