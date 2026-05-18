Corsa Champions, tutte le combinazioni possibili
18/05/2026 | 11:20:02
La classifica dice che al momento con Inter e Napoli sarebbero qualificate alla Champions League anche Milan e Roma. Il Milan sfiderà il Cagliari a San Siro, la Juve giocherà in trasferta il derby di Torino, il Como affronterà la Cremonese in casa e la Roma andrà a Verona, queste le combinazioni possibili:
Il Milan va in Champions se:
-Vince;
– Pareggia e Como e Juventus non vincono entrambe;
– Pareggia, Como e Juventus vincono, ma la Roma non vince.
La Roma va in Champions se:
-Vince;
– Pareggia o perde, ma Como e Juventus non vincono entrambe
Il Como va in Champions se:
Vince e la Roma non vince (pareggia o perde);
– Vince e il Milan perde;
– Vince, il Milan pareggia e anche la Juventus vince, con arrivo a pari punti a 71 la classifica avulsa premia Fabregas.
La Juventus va in Champions se:
-Vince, una tra Roma e Milan non vince, il Como non vince.
Foto: Instagram Inter