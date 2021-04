Corsa Champions sempre più viva: 6 squadre coinvolte in 8 punti, nessuno pensa a mollare

Con la vittoria della Roma sul Bologna per 1-0 grazie al gol di Borja Mayoral, la corsa per il quarto posto della Champions League si fa sempre più viva ed elettrizzante. Oggi tutte le squadre interessate hanno vinto in attesa dell’Atalanta impegnata a Firenze questa sera. In classifica c’è il Milan al secondo posto, ma che deve pensare più a guardarsi dietro che mirare all’Inter. Con 63 punti i rossoneri hanno un punto di vantaggio dalla Juventus terza e quattro in più rispetto al Napoli che occupa la quarta posizione. Ma dietro c’è l’Atalanta con 58 punti che insidia la zona Champions e con una vittoria stasera potrebbe superare il Napoli e andare a -2 dal Milan. Nella corsa ci sono anche Lazio e Roma che insidiano rispettivamente con 55 e 54 punti con i biancocelesti che devono recuperare la partita contro il Torino. Ovviamente è più complicato, ma le romane potrebbero insidiare le concorrenti in caso di passo falso.

Foto: Twitter Milan