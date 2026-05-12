Corsa Champions: la classifica e i calendari a confronto di Napoli, Juve, Milan, Roma e Como
12/05/2026 | 11:35:46
Si infiamma la corsa Champions, con due gare ancora da giocare e con anche il Napoli ancora non certo del posto nella massima competizione europea. La classifica, a due gare dalla fine recita: Napoli secondo con 70 punti, Juve terza a 68, Milan a 67, come la Roma e Como 65.
Questo il calendario a confronto delle 5 contendenti per due posti:
Il calendario del Como (65 punti)
Como-Parma
Cremonese-Como
Il calendario della Roma (67 punti)
Roma-Lazio
Verona-Roma
Il calendario del Milan (67 punti)
Genoa-Milan
Milan-Cagliari
Il calendario della Juventus (68 punti)
Juventus-Fiorentina
Torino-Juventus
Il calendario del Napoli (70 punti)
Pisa-Napoli
Napoli-Udinese
Foto: logo Champions