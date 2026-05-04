Corsa Champions, il calendario a confronto di Milan, Juventus, Roma e Como
04/05/2026 | 18:35:53
Le frenate di Juventus e Milan possono riaprire il discorso Champions? Roma e Como tornano alla carica, ecco il calendario delle protagoniste:
Il calendario della Roma:
Roma-Fiorentina (stasera)
Parma-Roma
Roma-Lazio
Verona-Roma
Il calendario del Como:
Verona-Como
Como-Parma
Cremonese-Como
Il calendario del Milan
Milan-Atalanta
Genoa-Milan
Milan-Cagliari
Il calendario della Juventus
Lecce-Juventus
Juventus-Fiorentina
Torino-Juventus
foto sito milan