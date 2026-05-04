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Corsa Champions, il calendario a confronto di Milan, Juventus, Roma e Como

04/05/2026 | 18:35:53

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Le frenate di Juventus e Milan possono riaprire il discorso Champions? Roma e Como tornano alla carica, ecco il calendario delle protagoniste:

Il calendario della Roma:

Roma-Fiorentina (stasera)
Parma-Roma
Roma-Lazio
Verona-Roma

Il calendario del Como:

Verona-Como
Como-Parma
Cremonese-Como

Il calendario del Milan

Milan-Atalanta
Genoa-Milan
Milan-Cagliari

Il calendario della Juventus

Lecce-Juventus
Juventus-Fiorentina
Torino-Juventus

foto sito milan