Corsa Champions avvincente, 4 squadre in un punto: il calendario delle ultime 3 giornate

05/05/2025 | 11:14:54

Sarà una corsa Champions avvincente quella che vedrà protagonista la Serie A nelle ultime giornate. Sono 4 squadre in un punto per un posto solo, il quarto. Con l’Atalanta quasi sicuramente terza e Fiorentina e Milan distanti, si giocheranno il quarto posto quasi certamente Juventus, Roma, Lazio e Bologna, con la classifica che recita Juve, Lazio e Roma 63 punti, Bologna 62. Insomma, un trittico di fuoco per decretare il quarto posto con tanti scontri diretti ancora in corso, soprattutto nella prossima giornata.

Ecco quindi il calendario delle ultime tre giornate per le compagini impegnate alla corsa per il quarto posto:

36a giornata:

Milan-Bologna

Lazio-Juventus

Atalanta-Roma

37agiornata:

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Fiorentina-Bologna

Roma-Milan

38a giornata

Bologna-Genoa

Lazio-Lecce

Torino-Roma

Venezia-Juventus

Foto: logo Champions