Corriere della Sera e Repubblica: “Nuovo Dpcm, stadi ancora chiusi”

Entrerà in vigore domani il nuovo Dpcm, ma Corriere della Sera e La Repubblica hanno anticipato alcune delle misure previste per combattere l’emergenza coronavirus. Secondo quanto anticipato dai quotidiani, gli stadi resteranno ancora chiusi. L’idea del ministro Speranza infatti sarebbe quella di aspettare i nuovi dati sulla curva del contagio in relazione alla riapertura delle scuole, ritenuta prioritaria. Saranno poi confermate le misure del precedente Decreto: mascherine obbligatorie al chiuso, inclusi sui mezzi di trasporto, e obbligatorie nei luoghi aperti dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale.

Foto: Parma Twitter