“Corri, lo United sta soffiando Ronaldo al City”. Quando whatsapp ribalta il mercato

Il cellulare che ti sveglia con un whatsapp alle 9 del mattino. “Stai attento, il Manchester United ci sta provando sul serio, può soffiare Cristiano Ronaldo al Manchester City. Corri, corri, fidati”.

La fonte è una garanzia. Gli occhi aperti, spalancati, increduli, il sudore freddo perché neanche ci credi, i successivi riscontri che sono un’ulteriore spinta (“ci stanno seriamente provando. E Cristiano preferirebbe lo United”). Quel whatsapp che cambia la storia del mercato, un rapido giro di orizzonte sul web: neanche una traccia, proprio zero, sul tentativo Manchester United per Cristiano, i tabloid inglesi che titolano solo sul City. Alle spalle la conference call di Jorge Mendes con i Citizens, un accordo che si complica, il contropiede United, il pressing di Bruno Fernandes, la svolta che diventa quasi certezza quando Solskjaer dice “noi siamo pronti”.

Una giornata pazzesca e chi può archiviarla? Quel whatsapp che cambia il mondo e la storia del mercato, come se non fossero bastate altre situazioni sorprendenti, Ronaldo lascia la Juve e torna a Old Trafford: quel tentativo clamoroso della notte precedente diventa legge. Indimenticabile.

Foto: Sito Manchester United