Correa verso l’addio all’Atletico, il ds del Tigres: “E’ una delle opzioni che valutiamo”

14/05/2025 | 14:56:18

Il direttore sportivo del Tigres Mauricio Culebro ha parlato della possibilità di ingaggiare Angel Correa, l’attaccante in uscita dall’Atletico Madrid nella prossima sessione di mercato: “Stiamo aspettando che il torneo finisca per poter prendere la decisione definitiva. Pensiamo sempre al breve, medio e lungo termine. Non si tratta solo di firmare per il gusto di firmare, ma di portare giocatori che diano davvero il loro contributo. Vogliamo una squadra che faccia la storia, una squadra che venga ricordata. Correa è una delle tante opzioni che abbiamo. È un grande giocatore, uno di quelli che tutti vorrebbero avere” le parole del dirigente.

FOTO: X Atletico Madrid