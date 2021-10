Correa su Instagram: “Pronto per domani”. L’Inter sorride

Dopo le ore di preoccupazione di ieri, in casa Inter, sulle condizioni dell’attaccante argentino, Joaquin Correa, con la sua presenza con la maglia dell’Argentina in forte dubbio, arrivano rassicurazioni dallo stesso Tuku in merito al suo stato di salute.

Il giocatore, ha postato nella notte alcune foto su Instagram in allenamento, scrivendo: “Pronto per domani”.

L’Argentina sfiderà questa notte (italiana) il Perù, all’1.30 e a quanto pare, Correa potrebbe prendere parte al match. Qualora Scaloni non lo rischiasse per precauzione, sarebbe comunque una notizia buona in casa nerazzurra.

View this post on Instagram Un post condiviso da Joaquin Correa (@tucucorrea)

Foto: Twitter Inter